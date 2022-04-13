إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين ببني سويف

أصيب 5 أشخاص في حادثين منفصلين في بني سويف، وجاء الحادث الأول إثر حريق داخل منزل بمركز ناصر، وأسفر عن إصابة اثنين، والثاني نتج عن تصادم سيارتين أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي في ببا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي بني سويف التخصصي وببا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخصين في حريق منزل بمركز ناصر

في الحادث الأول أصيب اثنين إثر نشوب حريق داخل منزل بمركز ناصر، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من إخماد الحريق والسيطرة على النيران.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف كلا من «شعبان.ج.ح»، 35 سنة، فلاح، مصاب بحروق من الدرجة الثانية، و«هدية.ا.ع»، 54 سنة، مصابة بحروق في الذراعين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة 3 طالبات بحادث مروري في ببا

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح إثر تصادم سيارتين أجرة ميكروباص بطريق ببا الزراعي جنوب بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، حيث تبين أن أسماء المصابين هم «إسراء. ا. ج»، 20 سنة، طالبة بجامعة بني سويف، مصابة كدمات وجروح، و«لمياء. م. ع»، 20 سنة، طالبة بجامعة بني سويف، مصابة جروح وكدمات، و«رحاب. ق . ق»، 20 سنة، مصابة كدمات وجروح.