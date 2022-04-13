تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل ابن عمهما لخلاف على قطعة أرض بالشرقية

قررت محكمة أبوحماد بمحافظة الشرقية، تجديد حبس تاجر مواشي وشقيقه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل ابن عمهما بسبب خلافات حول قطعة أرض.

تفاصيل قتل مبيض محارة

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمر الرؤوف مدير المباحث، يفيد بتلقي قسم شرطة القرين بلاغا بمقتل المدعو عبده عبدالحميد، 65 سنة، مبيض محارة أثناء استقلاله دراجة نارية متوجها إلى عمله.

المتهمان هشما رأس ابن عمهما بسبب قطعة أرض

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القرين إلى مكان الواقعة، وتبين أن اثنين من أقارب المجني عليه، وهما بهاء رشاد، 30 سنة، تاجر مواشي، وشقيقه عادل رشاد، 44 سنة، اعترضا المجني عليه في الطريق أثناء ذهابه إلى عمله مستقلا دراجته النارية، وانهالا عليه بالضرب بالشوم، وسددا له طعنات نافذة بالسلاح الأبيض في وضح النهار بسبب خلافات على قطعة أرض.

حبس المتهمين بقتل ابن عمهما

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم التجديد لهما 15 يوما أخرى.

وقالت آية عبده، ابنة المجني عليه، أن والدها كان متوجها يوم الواقعة إلى عمله صباحا، وتربص ابنا عمه له وأوقفاه في الطريق وانهالا عليه بالضرب بالشوم والسلاح الأبيض بجميع أنحاء جسده، مشيرة إلى أن والدها حاول الاستغاثة بالمارة لكن لم ينقذه أحد ثم تركاه وفرا هاربين، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى.

وأضافت، أن والدها كان العائل الوحيد للأسرة المكونة من 6 أفراد، إضافة إلى أشقائه الذي كان يساعدهم في المعيشة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.