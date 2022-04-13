شريف سلامة يهنئ زوجته بعيد ميلادها.. والجمهور: «منك لله يا سيف يا دندراوي»

حرص الفنان شريف سلامة على تهنئة زوجته الفنانة داليا مصطفى بعيد ميلادها الـ42، معبرًا عن حبه الشديد لها، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وهو ما جعل المتابعين له يقارنون بين شخصيته الحقيقية وشخصية سيف الدندراوي في مسلسل فاتن أمل حربي الذي يعرض حاليًا في السباق الدرامي الرمضاني.

شريف سلامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

ونشر شريف سلامة صور لزوجته عبر «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «عيد ميلاد سعيد كل سنه وأنت طيبة، وكل سنة وأنت العمر الماضي والحاضر والمستقبل والحياة، كل سنة وأنت حياتي العمر كله، الحب كله بحبك»، وعلق الجمهور المتابع له على كلمات التهنئة التي كتبها لزوجته الفنانة داليا مصطفى بقولهم: «بس يا سيف يا دندراوي.. بس منك لله».

شريف سلامة يشارك في بطولة فاتن أمل حربي

يذكر أن الفنان شريف سلامة يشارك في السباق الرمضاني الحالي 2022 من خلال بطولة مسلسل فاتن أمل حربي برفقة الفنانة نيللي كريم، إذ يجسد دور «سيف» زوج فاتن التي تقوم بدورها نيللي، ولكنه يتعامل معها بعنف أغلب الوقت، وتعاني بعد طلاقها منه من امصاعب كثيرة بسبب النفقة، وحضانة ابنتيها.

ملخص أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

شهدت الأحداث الماضية رفض الدعوى المقدمة من فاتن على قانون الأحوال الشخصية، وشماتة سيف بها هو ووالدته كما أخبرها أنه ينتظرها لتعود له من جديد، بالإضافة إلى قيام محمد التاجي بالذهاب إلى محامي فاتن وإخباره أنه سوف يدفع أتعاب القضايا الخاصة به ولكن دون معرفتها، وانتهت الأحداث السابقة من المسلسل بأمل وهي تخبر ابنتيها أنهما سوف تعودان إلى والدهما وذلك بعد رسوبهما في امتحانات المدرسة.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، والطفلتين ريتال ظاظا، فيروز عبدالله، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل ومن إنتاج شركة العدل جروب.