كيفية تقسيط مديونيات المياه المتراكمة.. 4 خطوات بسيطة

عند تراكم فواتير المياه شهرا تلو الأخر، يصبح المبلغ المطلوب كبيرا ويعجز الكثيرون عن دفعه مرة واحدة، لذلك، تيسيرا على المواطنين، يمكن سداد مديونية المياه بالتقسيط بعد أن أطلق جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، خدمة جديدة، يمكن من خلالها تقسيط مديونيات وفواتير المياه.

وفي إطار تعرض الكثيرون لهذا الموقف ومعاناتهم معه وتيسيرا عليهم، نستعرض فيما يلي كيفية الاستفادة من خدمة تقسيط مديونيات فواتير المياه والأوراق المطلوبة لجدولتها وذلك لإرشاد المواطنين في ذلك الأمر.

المستندات المطلوبة لتقسيط مديونية المياه

1- استمارة طلب الخدمة من العميل.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المتنفع.

3- تقديم نموذج طلب تقسيط مديونية.

4- إحضار آخر فاتورة تم سدادها.

5- كتابة رقم التليفون الأرضى والمحمول الخاص بالعميل.

إجراءات جدولة المديونية

1- استيفاء نموذج طلب تقسيط المديونية.

2- سداد مقدم 25% من المديونية.

3- توقيع العميل على إقرار بقبوله دفع الأقساط وفق اللائحة المحددة.

4- لابد من إخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية المقررة على المنتفع.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

هناك عدة طرق للاستعلام عن فاتورة المياه، منها الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه في المحافظة التابع لها المنتفع ثم إدخال الرقم الآلي على أي فاتورة سابقة وهو دائما ما يكون مكون من 14 رقم.

- بعد إدخال رقم الفاتورة يتم الضغط على كلمة بحث.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال الهاتف المحمول عن طريق تحميل التطبيق على الهاتف، ثم اختيار اسم المحافظة التابع لها العميل وبعدها يتم إدخال رقم العداد والضغط على استعلام.

طرق سداد فاتورة المياه

ويمكن سداد فواتير المياه عن طريق «فوري»، ومكتب الدفع التابع لشركة المياه والصرف الصحي، أو الدفع إلكترونيًا من خلال اختيار خدمة «السداد».