«تاج الدين» ينفي وجود أعراض جانبية غير متوقعة للجرعة الثالثة للقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنَّ من لم يأخذ جرعة اللقاح الثانية والثالثة من لقاحات فيروس كورونا المستجد عليه سرعة التوجه لأخذها، إذ وصل عدد الجرعات الخاصة بالتطعيم التي تمت بالفعل في مصر إلى 80 مليون جرعة أي 78.5%، ولكن هناك من أخذ الجرعة الأولى فقط، أو الأولى والثانية فقط ولم يأخذ الجرعة الثالثة.

اللقاح يحمي الشخص من كورونا حتى 8 أشهر

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن حماية اللقاح للشخص الذي تم تلقيحه تنتهي خلال 6 لـ8 أشهر، وهذا يعني أنَّه طالما الدولة تتيح جرعات اللقاح وتسعى لحماية المواطنين فيجب على الأفراد أخذ الجرعة الثالثة خصوصا الفئات المستهدفة، إذ بلغ عدد الحاصلين عليها حتى الآن 2.3 مليون شخص، ويجب زيادة العدد من أجل الوقاية.

الجرعة الثالثة ليس لها آثار جانبية خارج الإطار المعروف

ونفى أن يكون للجرعة الثالثة أي آثار جانبية خارج الإطار المعروف أو المتوقع، ولكن هناك بعض الحالات القليلة جدا كانت في حالة السكون للمرض سواء البرد أو كورونا وبالصدفة ظهرت الأعراض مع الجرعة الثالثة فانتشر الاعتقاد الخاطئ بأنها المسبب لذلك، موضحًا الأعراض المصاحبة للقاح بأنَّها خمول وتكسير بالجسم وحرارة مرتفعة ووجه مكان الحقن وخمول عام بالجسم.