«التعليم»: خطة شاملة لمواجهة كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تواصل استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد مقرات اللجان بمختلف المحافظات، ووضع مقترحات جداول الامتحانات، وتجهيز أرقام الجلوس، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن جميع اللجان سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل إنعقاد الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

وفي هذا الصدد، قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إعداد خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية العامة 2022، للحفاظ على الطلاب والملاحظين والمراقبين ومشرفي اللجان ورؤساء اللجان، تشمل تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية قبل بداية الامتحانات بـ48 ساعة، علاوة على حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان الامتحانية لمنع الزحام أمام اللجان، وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبا بكل لجنة لتحقيق مبدأ التباعد الجسدي بين الطلاب.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان الامتحانية تكون متصلة بغرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وضبط الطلاب الغشاشين.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 قريبًا

كما لفت إلى أن الوزارة تتجه لتكون امتحانات الثانوية العامة مزيج بين الأسئلة المقالية واختيار من متعدد، مؤكدا أنه سيتم توفير أجهزة حرارية باللجان لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، للاطمئنان على صحتهم من الإصابة بكورونا.

ومن جهته، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة قريبا، ولا يوجد أى قرار بتغيير مواعيد الامتحانات بسبب كورونا، إذ ستعقد يوم السبت الموافق 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، منوهًا إلى أنه سيتم تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية للمرور على الطلاب للاطمئنان على صحتهم.