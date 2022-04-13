هدوء وبائي في مصر.. و99.9% من مصابي كورونا حالات خفيفة .. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة والوقاية إنه توجد حالة من الهدوء الوبائي على مستوى مصر فيما يخص فيروس كورونا، ولكن هذه الحالة من الهدوء ليست على مستوى العالم، ولابد من ربط الأمرين ببعض خصوصا وأن العالم كله مفتوح على بعضه، والفيروس انتقل من بؤرة للعالم كله، فعدد الحالات المصابة حول العالم حاليا بفيروس كورونا تتراوح بين مليون و 2 مليون حالة جديدة، حيث يوجد نشاط للوباء جنوب شرق آسيا، وكوريا الجنوبية والصين واليابان بجانب بعض البلاد الأوروبية، مؤكدا أن الوضع الوبائي في مصر حاليا مستقر تماما والإصابات تراجعت بشكل كبير.

متوسط الحالات التي يتم تسجيلها يوميا بين 200 و220 حالة

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن متوسط الحالات التي يتم تسجيلها يوميا بلغت 200 و220 حالة، بعد أن اقتربنا من 2000 حالة بداية العام، مشددا على أن الوباء مازال موجود، ولكن هناك تراجع للموجة الخامسة وعدد الحالات يقل وهذا يعني أن الحالات لازالت موجودة.

99.9% من الحالات المصابة خفيفة

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة والوقاية أن نسب الحالات المرصودة في مصر وعلى مستوى العالم 99.9% منها حالات خفيفة، و1% حالات شديدة، ولكن مازالت توجد حالات شديدة بالفعل، ولكن الوضع أفضل حاليا حيث وصلنا لمرحلة من المراحل كانت حينها الحالات الشديدة أكثر من 15% بينها حالات شديدة جدا.