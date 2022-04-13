عاجل.. مصرع 10 بينهم 5 سائحين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسوان

شهد طريق أبو سمبل - أسوان السياحي في محافظة أسوان، حادث تصادم أسفر عن مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أجانب، نتجية تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل.

مرفق الإسعاف يتلقى بلاغا بالحادث

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغا بالحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.

وأفاد البلاغ الذى تلقاه مرفق الاسعاف صباح اليوم بأن حادث التصادم وقع بين سيارة نقل محملة بالأسماك وأتوبيس سياحى بطريق أسوان - أبوسمبل، ما أدى الى احتراق الاتوبيس، ونتج عن ذلك وفاة 5 أجانب و5 مصريين، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لإنقاذ الضحايا.

وتم رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية وانتقلت قوات الشرطة والاطفاء الى موقع الحادث، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة .

محافظ أسوان يتابع تقديم الرعاية الصحية للمصابين

ومن جهتها أعلنت محافظة أسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك عن تفاصيل حادث تصادم على طريق أبو سمبل / أسوان، وأفادت المحافظة أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة تصادم أتوبيس سياحى بسيارة نقل.

وأشرف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى الحادث ومن بينهم 14 سائحا فرنسيا وبلجيكيا، وأوضحت المحافظة أن الفحوصات أكدت إستقرار حالتهم الصحية.

وفور إخطاره بوقوع حادث سير عند الكيلو 43 على طريق أبو سمبل - أسوان بين أتوبيس سياحى وسيارة ربع نقل انتقل محافظ أسوان إلى المستشفى الجامعى للإطمئنان على الحالات المصابة بالحادث بإجمالى 14 سائح منهم 8 فرنسيين و 6 بلجيكيين، رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف ، ومركز عمليات المحافظة.

ومن خلال غرفة عمليات متحركة قام المحافظ بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية ، كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل.

تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين

وأكدت محافظة أسوان على أنه جرى تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعي.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى توفير أجواء الهدوء والراحة التامة للمصابين أثناء تلقيهم للعلاج، لحين تماثلهم للشفاء الكامل، مع توزيع بوكيهات الورد عليهم وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم.

وتواصل محافظ أسوان مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان حيث تم التأكيد على أن المصابين حالتهم مستقرة، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على أعلى مستوى لهم، وهو الذى لاقى إرتياح الفوج السياحى الفرنسى والبلجيكى.

جدير بالذكر بأن الحادث المرورى بطريق أبو سمبل أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين، وواحد بلجيكى، إضافة إلى 5 مصريين، وذلك نتيجة إصطدام الأتوبيس السياحى رقم «ع ن ج 673» المتجة إلى مدينة أسوان، وسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل .