أسماء الضحايا والمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة في قنا، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات لإجراء الإسعافات اللازمة لهم.

أسماء الوفيات والمصابين في حادث قنا

وتنشر «الوطن» أسماء الضحايا والمصابين في حادث قنا، والتي جاءت كتالي: الوفيات «سعاد فخري كامل»، 20 عاما، و«علاء ياسر»، 20 عاما، وجثة مجهولة.

أما أسماء المصابين في حادث قنا: «سمية عبد الراضي محمد»، 35 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، «كريمة صبري أحمد»، 22 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، «سعداوي منصور ثابت»، 19 عاما، نزيف بالبطن، «أنور فؤاد توفيق»، 35 عاما، شتباه كسر بالذراع الأيمن، «مصطفى عبده محمود»، 40 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، «منصور محمود حمادي»، 35 عاما، كسر بالجمجمة، «سامح سعد أحمد»، 32 عاما، كسر بفقرات الظهر، «محمد أبو الوفا عثمان»، 25 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، «أبو الوفا عثمان يوسف»، 61 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، «جلال عبد الموجود جلال»، 35 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.

انقلاب ميكروباص في قنا

كانت محافظة قنا، شهدت مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق نجع حمادي - قنا الصحراوي الغربي.

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص أمام المزرعة اليابانية بطريق نجع حمادي - قنا الصحراوي الغربي، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من 6 سيارات ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام ومستشفى الوقف المركزي، بحسب مرفق إسعاف قنا.

وتبين من التحريات الأولية، أن السيارة كانت في اتجاهها إلى قنا، وانفجر الإطار الخلفي للسيارة بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى انقلابها، وأسفر ذلك عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، ولجنة من المرور، وجاري رفع التقرير النهائي، وتم تسيير حركة الطريق. وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.