تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تبدأ 7 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ بالصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 وحتى الخميس الموافق 12 مايو 2022، ولمدة 6 أيام، وأكدت المديرية أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تبدأ يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 وحتى الخميس 12 مايو 2022، ولمدة 5 أيام.

موعد امتحانات النقل للتعليم الفني

وأضافت في بيان لها، أنّ امتحانات النقل للتعليم الفني ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو وحتى الخميس الموافق 26 مايو ولمدة 15 يومًا، مشيرة إلى أن امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي والثاني الإعدادي العام والرياضي ستبدأ يوم السبت الموافق 14 مايو، وتنتهي امتحانات النقل الابتدائي 18 مايو والثاني الاعدادي ينتهي 19/05.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 21/05 وتستمر حتى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 6 أيام.

19 أبريل..امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي ستقام يومي الثلاثاء الموافق 19 أبريل، والأربعاء الموافق 20 أبريل، وامتحان التربية الرياضية نظري للصف الثالث الإعدادي للمدارس الرياضية يوم الثلاثاء 19 أبريل .

وفيما يتعلق بامتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل بجميع المراحل، فتتم وفقا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم اعتماد جداول المدارس الخاصة وفقا لظروف وطبيعة كل مدرسة مع الالتزام بمواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشددت على الالتزام التام بجدول الصف الرابع الابتدائي والثالث الاعدادي والأول والثاني الثانوي ويتم امتحان المجالات العملية «العملي»، للإعدادية المهنية والمهنية للصم وضعاف السمع يوم السبت 14 مايو إلى يوم الإثنين 16/5وتستمر الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي وفقا للخريطة الزمنية.

وأشارت إلى أنه لا تعقد امتحانات في الفترة من الخميس 21/4 إلى الأحد 24/4 والإثنين 25/4 الموافق شم النسيم، وكذلك الفترة من الخميس 28 أبريل إلى الخميس 5 مايو 2022.