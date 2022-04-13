التعليم: نستهدف زيادة نسبة الملتحقين بالمدارس الفنية من المتفوقين 20%

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الاستراتيجية للوزارة للتعليم الفني لعام 2022/2026، ومنهجية إعداد الخطة المستقبلية، وخطة التنمية المستدامة الأممية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية المستهدفات حتى عام 2030، زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% إلى 20% عام 2030 مقارنة بـ4% عام 2014.

زيادة نسبة خريجي التعليم الفني لـ80 % عام2030

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه من المستهدف زيادة نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم ل 80% عام 2030 مقارنة بـ30% عام 2014، وكذلك زيادة نسبة مؤسسات التعليم الفني والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية لـ%20 عام 2030 مقارنة بـ3% عام 2014.

وأشارت إلى أنه من بين المستهدفات أيضا، خفض كثافة الطلاب بالفصل إلى 30 طالبا عام 2030، مقارنة بـ38 في 2014، بالإضافة إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم المهني، من إجمالي التعليم الفني لـ30% عام 2030، مقارنة بـ4% عام 2014.

زيادة فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 8.7%

من أهم المؤشرات التعليم الفني، حيث زادت مخصصاته بنسبة 233.3% لتصل لـ50 مليار جنيه عام 2022/2021 مقارنة بـ15 مليار جنيه عام 2015/2014، كما زادت فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 8.7%،حيث وصلت 50.1 ألف فصل عام 2021/2020 مقارنة ب 46.1 ألف فصل عام 2014/ 2015، بينما قل التسرب من مدارس التعليم الفني بمقدار 4.9 نقطة مئوية، حيث سجل 0.1% عام 2021/2020 مقارنة بـ5% عام 2015/2014.

هذا وزاد عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 32.9% عام 2020 2021، لتسجل 2652 مدرسة بواقع 1373مدرسة صناعية و881 مدرسة تجارية و269 مدرسة زراعية و129 مدرسة فندقية، ولأول مرة تم إنشاء 26 مدرسة.تكنولوجية منذ 2019/2018، فيما سجل عدد المدارس الفنية 1995 عام 2015 /2014.