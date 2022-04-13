تعرف على موقف الراسبين في اختبارات الطلاب المصريين الدراسين في أوكرانيا

كشفت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، منذ قليل، نتائج اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية والراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية؛ وفقاً لتوجهات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لافتًا إلى أنه يجب على الطلاب المقبولين التوجه للجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات قبولهم.

الطلاب المصريون الدراسين في الجامعات الأوكرانية

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تقرير صادر عنهما، موقف الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ ولم ينجحوا في اختبارات تحديد المستوى، مشيرة إلى أنه لا توجد فرصة أخرى للاختبارات، ويجب على الراغبين منهم في الإلتحاق بالجامعات الخاصة؛ التوجه إلى الكليات والجامعات الأهلية والخاصة مباشرة؛ لكي يتم تنسيقهم من جديد في الكليات والتخصصات غير المناظرة وفقًا لمجموعهم في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة.

الجامعات الخاصة تستعد لاستقبال الطلاب

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات لـ«الوطن»، الاستعداد التام لاستقبال الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الأوكرانية والراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية وفقاً للضوابط التي حددها مجلس الوزراء، منوهين إلى أن هناك أماكن متوفرة بمختلف الكليات وجرى الإعلان عنها على موقع تنسيق الجامعات الخاصة الموحد.

وأكد الدكتور فوزي تركي رئيس جامعة بدر، الاستعداد التام بمختلف الكليات لاستقبال الطلاب الناجحين في الاختبارات التي حددتها وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الخاصة، للطلاب العائدين من أوكرانيا، منوهين إلى أنه لا يوجد تغيير في قيمة المصروفات الدراسية وأن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.