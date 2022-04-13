«تاج الدين»: متحور كورونا الجديد أقل عدوانية وشراسة «فيديو»

فسر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، حالة الهدوء الوبائي التي تمر بها مصر حاليا فيما يخص أوضاع فيروس كورونا، بأننا نمر بموجات من الفيروس التاجي، إذ مررنا بموجة أولى وثانية وثالثة، بالإضافة لظهور عدة متحورات، ومن الناحية العلمية تحدث تغيرات في شكل الفيروس والأهداب والأشواك الخارجة منه، وتأخذ رقما علميا، شارحا أن المتحور الجديد الذي يتحدث الجميع عنه، أقل عدوانية وأقل شراسة وربما يكثر أعداد المصابين به أكثر، ولكننا مررنا بالموجة الأولى والثانية الثالثة والرابعة والخامسة تشابكت مع الرابعة.

«تاج الدين»: المتحور الجديد أقل عدوانية وشراسة

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنه على الرغم من حالة الهدوء التي نمر بها إلا أننا يجب أن يكون لدينا حذر والتزام بالإجراءات الاحترازية: «العالم مفتوح على بعضه والجميع يدخل ويخرج من بلد لآخر، وعدد رحلات الطيران بالآلاف ويجب أن نحتاط ونستمر في بعض الإجراءات الاحترازية، حتى لا يحدث انتقالا للعدوى».

يجب الاستمرار في الاحتياط والاحتراز من انتشار الفيروس

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة والوقاية، أن فيروس كورونا أو الأنفلونزا الموسمية، فيروسات معدية ويوجد تشابه كبير جدا بين أعراض المرضين، ولذلك يجب الاستمرار في الاحتياط والاحتراز خوفا من انتشار أي منهما سواء كان كورونا أو أنفلونزا عادية لحماية الجميع، ويجب أن يصبح الاحتياط والحذر أسلوب حياة للوقاية من جميع الأمراض وليس فيروس كورونا فقط.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن عدد من تم تطعيمم باللقاحات بالأمس حوالي 250 شخص، فالأماكن متاحة للتلقيح ولا يوجد إقبال أو زحام، مشددا على توافر لقاح كورونا بشكل كبير: «لدينا احتياطي استراتيجي كبير وقوي من اللقاحات، وجميع الأنواع موجودة، وهي ميزة كبيرة لمصر لا تتوفر لدى كل البلدان».