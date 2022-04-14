حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14-4-2022 مهنيا وعاطفيا

تختلف توقعات الأبراج بين البرج والآخر، إذ تنقسم الأبراج إلى 12 برجا، تبدأ ببرج الحمل، وتتنهي ببرج الحوت، كل برج يختلف عن الآخر في صفاته وطريقة تعامله مع المواقف.

وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها حظك اليوم لمختلف الأبراج اليوم الخميس 14 أبريل الحالي، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 14-4-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل عليك أن تنظم جهودك وتسترخي وتأخذ قسطا وافرا من الراحة.

حظك اليوم برج الحمل 14-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تبتعد عن الزهو بنفسك وتبتعد عن الحديث عن أمورك الشخصية.

حظك اليوم برج الثور 14-4-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تستغل الطاقة الإيجابية حيث أن الوضع الفلكي داعم لك.

حظك اليوم برج الثور 14-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على إظهار المثالية في علاقتك بكل أحبائك وأقاربك.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-4-2022 على الصعيد المهني

يجب ألا تضيع طاقتك اليوم في نزاع فارغ، الأهم أن تبذل مجهود لتحقق نجاح.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس حيث أن هناك أمور عاطفية أو عائلية تستدعي الانتباه لذا عليك أن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج السرطان 14-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات حيث أن اليوم مثالي للإعلان عن أفكارك في المشاريع.

حظك اليوم برج السرطان 14-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تظهر عمق حبك للمقربين وتقترب منهم بلطف.

حظك اليوم برج الأسد 14-4-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال، لذا عليك أن تراجع خطواتك بدقة ومراقبة نفقاتك.

حظك اليوم برج الأسد 14-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تجتهد في الحفاظ على اللباقة وحاول أن تستمتع بما هو متاح.

حظك اليوم برج العذراء 14-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تخطط جيدا وتكسب الإعجاب مع من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 14-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدفعك للإعلان عن مشاعر إيجابية، وتبدو اليوم ساحر تجاه أعين الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 14-4-2022 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تدرس جيدا قراراتك واعتن بنفسك وتجنب أن تعلن عن خططك.

حظك اليوم برج الميزان 14-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر حيث أن اليوم ليس مناسبا للظهور وتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج العقرب 14-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يفتح أمامك الفرصة للتعلم من تجارب الآخرين، عليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 14-4-2022 على الصعيد العاطفي

من الممكن اليوم أن تجمعك بالأحباب أوقات حلوة، اغتنم ذلك.

حظك اليوم برج القوس 14-4-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تدع التسرع جانبا لذا يجب أن تتأني قبل أي قرار فااقمر في وضع معاكس.

حظك اليوم برج القوس 14-4-2022 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تتخلى عن قسوتك في تعاملك مع الآخرين، حيث أن الوضع الفلكي دقيق.

حظك اليوم برج الجدي 14-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تطلع على ثقافات وأفكار جديدة وتبدو ملهما.

حظك اليوم برج الجدي 14-4-2022 على الصعيد العاطفي

من الممكن أن تستمتع اليوم بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها مع شريك الحياة.

حظك اليوم برج الدلو 14-4-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع المشتري في منزلي المال، عليك ألا تتسرع في الشراء.

حظك اليوم برج الدلو 14-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تتأنى في ردود أفعالك وحاول أن تقاوم ميلك للعناد.

حظك اليوم برج الحوت 14-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك، ولن تكسب شيئا إذا انغمست في الصراعات.

حظك اليوم برج الحوت 14-4-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر جيدا أن حياة الشراكة تتطلب أخذ رأي الطرف الآخر في أهم الأشياء.