حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13-4-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها لمواليد الـ12 برجًا فلكيًا وحظك اليوم على جميع الجوانب منها العاطفي والعملي، إذ ترتفع يوميًا معدلات البحث عن الطالع الفلكي، فالبعض يعتقد أن تغيرات حركة النجوم في منازل الأبراج يؤثر على الحالة النفسية للشخص.

وعليه، يعرض موقع بوابة «الوطن» للمهتمين من أصحاب الأبراج الـ12 برجًا حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 13-4-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزل الصحة، وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وأن تتبع نظامًا صحيًا.

حظك اليوم برج الحمل 13-4-2022 على الصعيد العاطفي

احترس جدًا إذا كنت مطالبًا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما، ومع ذلك تعطي مثالًا يُحتذى به في تحمّل مسؤوليات عائلية.

حظك اليوم برج الثور 13-4-2022 على الصعيد المهني

تبدو مستعدًا للتعبير عن آرائك وعما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدًا مع من حولك.

حظك اليوم برج الثور 13-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب، والوقت مناسب لإظهار مشاعرك، وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-4-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة، وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان، كن لبقا فالنقد السلبي يُفسد علاقتك بمن تحب أو بأشخاص من العائلة.

حظك اليوم برج السرطان 13-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة ولباقة وقدرة على التفاوض وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة.

حظك اليوم برج السرطان 13-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب لقضاء أوقات حلوة مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الأسد 13-4-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزل المال، وعليك أن تراجع جيدًا خطواتك وتحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطًا في نفقاتك.

حظك اليوم برج الأسد 13-4-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتسرع أو لفرض آرائك، لكن ينصحك الفلك بأن تدرس جيدا نتائج كل كلمة قبل التفوه بها.

حظك اليوم برج العذراء 13-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 13-4-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك يمدك بالسحر والتوهج، وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

حظك اليوم برج الميزان 13-4-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزل الصحة، وتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تعمل في سرية وكتمان، وانتبه في خطواتك.

حظك اليوم برج الميزان 13-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك، ولا تتكلم عن أخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج العقرب 13-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على تنمية أعمال أو مشروعات، ويدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 13-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تدفعك للإعلان عن مشاعرك بتلقائية، وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

حظك اليوم برج القوس 13-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر، وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم برج القوس 13-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، الشمس في منزل الحب تخفف من الضغوط وتمنحك سحرًا يساعدك على الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج الجدي 13-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ، وقد تجد نفسك محاطًا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

حظك اليوم برج الجدي 13-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان، ويعدانك بنجاحات وأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء، فقط ابتعد عن الاستفزاز.

حظك اليوم برج الدلو 13-4-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع فينوس في منزل المال، وعليك بالتخطيط جيدًا لمستقبلك، واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

حظك اليوم برج الدلو 13-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الشمس في منزل العلاقات تشعل طاقتك العاطفية وتمنحك روح رومانسية، ويساعدك ذلك على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية.

حظك اليوم برج الحوت 13-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك اليوم برج الحوت فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 13-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب الصدام مع شركاء الحياة، واحترس أيضا من أي عدوى.