حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12-4-2022 مهنيا وعاطفيا

ترتفع يوميًا معدلات البحث عن حظك اليوم، فالبعض يعتقد أن تغيرات حركة النجوم في منازل الأبراج يؤثر على الحالة النفسية للشخص، كما أن المهتمين بعلوم الفلك والكواكب على الإنسان بشكل مختلف حسب كل برج سماوي.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» للمهتمين من أصحاب الأبراج الـ 12 حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور الآتية:

حظك اليوم برج الحمل 12-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يعدك اليوم بمناخ اجتماعي ومهني رائع يحمل لك السهولة والمزاج الجيد.

حظك اليوم برج الحمل 12-4-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بكل الطاقة وقد تجد الحياة سلسة إذا تعاملت بمرونة مع الأحباب.

حظك اليوم برج الثور 12-4-2022 على الصعيد المهني

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الثور كالآتي: «اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك».

حظك اليوم برج الثور 12-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يعمل لصالحك ويمكنك اليوم أن تنجز أعمالك بكل هدوء وسكينة.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل الأصدقاء تجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا لمشاركة من حولك وتشعر بالفرح معهم.

حظك اليوم برج السرطان 12-4-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل بمنزلي المال يطالبك أن تهتم بالمسائل المهنية والمالية، وعليك بتوجيه نفقاتك للضروريات ولا تضعف أمام الإغراءات.

حظك اليوم برج السرطان 12-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم ألا تدع نفسك تغرق في مشاكل يجرك لها الآخرون وانتبه لخطواتك.

حظك اليوم برج الأسد 12-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار، فقط عليك أن تتأنى في قراراتك وفي توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج الأسد 12-4-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ تمنحك سحرا، وتعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن حولك.

حظك اليوم برج العذراء 12-4-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة قد يقلل من طاقتك.. استرخ قليلا حتى تسترد طاقتك، ولا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم برج العذراء 12-4-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وعدم الزهو والزم الكتمان.

حظك اليوم برج الميزان 12-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمال ويجعل الأولوية اليوم لتحقيق أرباح ومكاسب، وما زال الفلك ينصحك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 12-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي لعقد لقاءات عاطفية واجتماعية موفقة.. فلا تتردد في قبول ما يوجه لك من دعوات.

حظك اليوم برج العقرب 12-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك أن تعتني بصحتك، وألا تغامر بخطوات غير مدروسة.

حظك اليوم برج العقرب 12-4-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم ببعض التوتر، وعليك أن تتعامل مع من حولك دون عصبية.

حظك اليوم برج القوس 12-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي في الاتجاه الصحيح، وتعرف تطورات إيجابية.

حظك اليوم برج القوس 12-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يجعلك مشرقا، ويمدك اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

حظك اليوم برج الجدي 12-4-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل في منزلي المال، وعليك أن تخطط بحذر لخطواتك وراجع جيدا حساباتك.

حظك اليوم برج الجدي 12-4-2022 على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك على اكتشاف أمور خافية، وعليك أن تراجع أقوالك وردود أفعالك بدقة.

حظك اليوم برج الدلو 12-4-2022 على الصعيد المهني

مفاوضات شديدة التعقيد وعليك أن تتعامل بهدوء.. انتبه لحقوقك ولا تتسرع في ردك أو قراءتك لبنود عقد أو اتفاق.

حظك اليوم برج الدلو 12-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك اليوم مندفعا.. احترس كي لا يسبب لك ذلك مشكلة عاطفية أو حوادث أنت في غنى عنها.

حظك اليوم برج الحوت 12-4-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي الصحة، وقد يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك.. اصبر للغد حتى تستجمع قواك.

حظك اليوم برج الحوت 12-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تكون أكثر مرونة مع الأهل والأحباب.