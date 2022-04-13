«الأرصاد» توجه نصائح مهمة للمواطنين.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر، إذ أن درجات الحرارة ستكون أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء ربيعية معتدلة الحرارة أثناء فترة النهار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

طقس معتدل ليلا على جنوب البلاد

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنه بحلول المساء، سيسود البلاد طقس مائل إلى البرودة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، في حين يسود ليلاً طقس معتدل على جنوب البلاد.

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة مساءً ستصل ما بين 13 و14 درجة مئوية مع وجود نشاط للرياح سرعتها ما بين 30 و40 كيلو متر في الساعة، وذلك في فترة المساء والساعات الأولى من الصباح، وهو ما يؤدي إلى الشعور بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية، مؤكدة على استمرار الانخفاض حتى يوم الجمعة المقبل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة من يوم السبت المقبل لتصل إلى 30 درجة مئوية مع زيادة الشعور بالأجواء الحارة خلال فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية لمدة 72 ساعة، موضحة أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يوم الأحد المقبل، مع وجود كتل هوائية جنوبية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية أثناء الليل وارتداء الجواكت والاكتفاء صباحا بالملابس الخريفية.