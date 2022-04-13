الأرصاد: طقس اليوم ربيعي معتدل.. وارتفاع درجات الحرارة بداية من السبت

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم ربيعي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس حار على جنوب الصعيد نهارا، كاشفة أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى سجلت الآن 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم تصل لـ25 درجة مئوية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم 25 درجة مئوية بينما تسجل الحرارة السواحل الشمالية 21 درجة مئوية، وفي شمال الصعيد 26 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد 34 درجة مئوية.

ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبار من السبت

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كاشفة أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبار من السبت 16 أبريل 2022.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، التي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 25 14

الإسكندرية 20-13

وادي النطرون 24 14

شبين الكوم 25 14

مطروح 18 13

السلوم 19 13

سيوة 23-14

بورسعيد 20 13

دمياط 22 15

الزقازيق 25-14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 25 15

السويس 26 15

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 21-12

نخل 26 10

نويبع 25-16

طابا 25-16

كاترين 23-13

الطور 26-18

شرم الشيخ30-19

الغردقة 30 17

مرسى علم 32-20

الفيوم 26 14

بني سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 28-18

قنا 30-20

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

إدفو 33-22

أبوسمبل 34 21

الوادي الجديد 33-20

شلاتين 32 20

أبورماد 30-19

حلايب 31-19