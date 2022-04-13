إطلاق قوافل طبية مجانية في 10 محافظات اليوم.. تعرف على خدماتها

أعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق 10 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لحياة كريمة، بدءا من اليوم الأربعاء 13 أبريل الثاني عشر من رمضان، وحتى الخميس الموافق 14 إبريل.

وتنطلق سيارات قوافل طبية مجانية تابعة لوزارة الصحة بعدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، في كل من «القاهرة، البحيرة، مطروح، الغربية، أسوان، دمياط، المنوفية، البحر الأحمر، بني سويف وقنا».

التخصصات الطبية بالقوافل المجانية

تقدم القوافل الطبية التي توفرها وزارة الصحة والسكان المصرية خدمات الكشف والعلاج مجانا لجميع المواطنين في عدد من التخصصات الطبية وهي: «أمراض نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، فضلا عن خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن القوافل الطبية المجانية

كشفت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أماكن تواجد وانتشار القوافل الطبية بكل محافظة من المحافظات المحددة، والتي جاءت على النحو التالي:

محافظة القاهرة: مركز طبي الأسمرات بحي المقطم.

محافظة دمياط: كرو ورزق مركز فارسكو.

محافظة بني سويف: العجرة مركز ببا.

محافظة البحر الأحمر: الوحدة الصحية بأم الحويطات مركز سفاجا.

محافظة قنا: أبو دياب شرق مركز دشنا.

محافظة الغربية: نمرة البصل مركز المحلة ثان.

محافظة مطروح: المثاني مركز النجيلة.

محافظة المنوفية: كفر داود مركز السادات.

محافظة أسوان: أبو الريش قبلي.

محافظة البحيرة: علقام مركز كوم حمادة.

توفير صيدلية ضمن قوافل حياة كريمة

كما توفر القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات صيدلية بتواجد بها كافة أنواع الأدوية والعقاقير التي يحتاجها المريض.

ومن المقرر أن تستمر القوافل الطبية المجانية بختلف محافظات الجمهورية حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 إبريل الجاري.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، تتواجد في جميع محافظات الجمهورية بشكل دوري، مع تتغير أماكن تواجدها بشكل يومي ودوري، وذلك لضمان توافر ووصول خدماتها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية.