مشرع أمريكي: رفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب انتكاسة كبيرة

قال مشرع أمريكي، إن رفع «الحرس الثوري» الإيراني من لائحة الإرهاب انتكاسة كبيرة، وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور رون جونسون، حذر في وقت سابق، من مغبة العودة إلى الاتفاق النووي مع ما وصفه بنظام «طهران» الإرهابي، واصفا ذلك بالأمر الرهيب.

وأضاف جونسون، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن نظام طهران شرير يسير نحو الحصول على القنبلة النووية، مشيرا إلى ان ضعف الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يكون له تداعيات خطيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

لجنة إسرائيلية توافق على خطة دفاعية في الشمال

من جانبها، وافقت لجنة وزارية إسرائيلية على خطة دفاعية مناطقية في الشمال على الحدود مع لبنان وسوريا، في ظل مخاوف إسرائيلية من تصاعد الأوضاع الأمنية مع إيران و«حزب الله».

وقالت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، إن اللجنة وافقت على شراء رادارات وصواريخ اعتراض لمنظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية بقيمة مئات الملايين من الشواكل.

الرئيس الإيراني: لا مساومة على أمن ومصالح البلاد

وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، إن تطوير قدرات بلاده الدفاعية والصاروخية والفضائية من أولويات طهران، وفي كلمة مباشرة من جامع مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان بمناسبة حلول عيد النوروز والسنة الإيرانية الجديدة، شدد المسؤول الإيراني، على أنه لا مساومة على أمن ومصالح البلاد.

وأوضح رئيسي، أن طهران لا تريد تأخير الاقتصاد الإيراني في انتظار الاتفاق النووي، مشيرا إلى التركيز في المحادثات على رفع العقوبات، وأكد الرئيس الإيراني، أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية هزمت هزيمة مدوية والفضل يعود لمقاومة الإيرانيين

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن عن أمله بإحراز تقدم في الجولة المقبلة من المحادثات التي ترمي إلى صياغة دستور جديد سوري والتي تنعقد الأسبوع المقبل في جنيف.

وأضاف بيدرسن، أن الأزمة السورية واحدة من أخطر الأزمات في العالم، وشدد المسؤول الأممي، على ضرورة تحقيق تقدم في مسار إيجاد حل سياسي.