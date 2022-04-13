بدء إنشاء وحدة مرور في مركز دار السلام بسوهاج بتكلفة 4.8 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وحدة مرور دار السلام بمنطقة عرب الصبحة، بتكلفة 4 ملايين و850 ألف جنيه، في إطار خطة تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتيسير عليهم.

بدء أعمال الحفر لإنشاء القواعد الخرسانية

ومن جانبه، أوضح محمد فقير القائم بعمل رئيس مركز ومدينة دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، بدء أعمال الحفر تمهيدا لإنشاء القواعد الخرسانية على مساحة 9000 متر مربع، مشيرا إلى أهمية وحدة المرور في توفير الخدمة لأهالي مركز دار السلام بالكامل والتسهيل عليهم، وتوفير الوقت والجهد، وعدم الحاجة إلى الانتقال إلى أماكن أبعد لتلقي الخدمة.

ووجه محافظ سوهاج مسؤولي الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع، وإزالة أي معوقات، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء منه، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، لافتا إلى أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل تحقيق مطالب المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لهم.

متابعة أعمال المشاريع أولا بأول

وشدد محافظ سوهاج، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة الننفيذية بنطاق المحافظة، على المتابعة المستمرة على الأعمال والمشاريع أول بأول، مع الالتزام وتطيق أعلى معايير الجودة أثناء تنفيذها.