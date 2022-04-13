توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس للأيام الثلاثة المقبلة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، في حين سيكون مائل للحرارة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد ومدن جنوب سيناء.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، عن وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على جميع محافظات الجمهورية عدا محافظات جنوب الصعيد، كما يسود طقس غائم جزئيا خلال الأيام الثلاثة المقبلة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية عدا محافظات جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 14 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 إبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 إبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.