قبل يوم 15.. خطوات تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق «قراءتى»

خدمات عدة، تقدمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، للمواطنين، لتوفير كل سبل التواصل بين الشركة بجميع فروعها داخل المحافظات والمواطنين.

ومن ضمن الخدمات، أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تطبيق «قراءتى»، الذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإضافة صورة العداد وهو ما يضمن دقة القراءة.

تطبيق «قراءتى»

ونوهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بضرورة قيام المواطنين بتسجيل قراءة عداد المياه، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.

على أن يتم تسجيل قراءة عدادات المياه، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر.

كما يتيح تطبيق «قراءتى»، إضافة صورة العداد، ما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

خطوات تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق «قراءتى»

وفقا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تبدأ خطوات تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق «قراءتى»، من خلال تحميل التطبيق، مجانا، لأنظمة الأندرويد، عبر هذا الرابط.

وتحميله لأنظمة IOS، من خلال زيارة هذا الرابط.

ثم بعد ذلك، تأتى مرحلة تسجيل العميل لبياناته الموجودة على فاتورة المياه، والتى تتمثل فى: (اسم المشترك، رقم الاشتراك، اختيار الشركة التابع لها، رقم الهاتف).

ثم بعد ذلك يقوم مستخدم التطبيق، بتعيين كلمة مرور ثم إعادة إدخالها مرة أخرى، كما يمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل ويتيح البرنامج أيضًا للعميل ميزة الاستعلام عن آخر قراءة قام العميل بإدخالها.

كما يتيح تطبيق «قراءتى»، للعميل إمكانية تسجيل القراءة الخاصة به في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق الإلكتروني.