للتعيين بالفروع.. موعد اختبارات الوظائف الفنية بشركة المياه بالغربية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موعد عقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة فني ميكانيكا وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2021.

مكان أداء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة فني ميكانيكا

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، موعد عقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة فني ميكانيكا، يوم غدًا الأحد الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري 2022 بمحطة مياه الملاحية بمدخل مرور سالم بطنطا.

طريقة أداء الاختبارات التحريرية

وأشارت الشركة إلى أن الاختبارات التحريرية للمتقدمين ستتم على 3 لجان، كالتالي:

اللجنة الأولى: تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباح غدًا الأحد لوظيفة فني ميكانيكا لفرعي الشركة بـ«زفتي وسمنود».

اللجنة الثانية: تبدأ في تمام الساعة الحادية عشر صباح غدًا الأحد لوظيفة فني ميكانيكا لفرع الشركة بـ«طنطا».

اللجنة الثالثة: تبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهر غدًا الأحد لوظيفة فني ميكانيكا لفرع الشركة بـ«طنطا».

لن يُسمح بدخول الاختبارات التحريرية دون الإجراءات الوقائية

وأكدت الشركة، أنها لن تسمح للمتقدمين بالدخول دون الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وارتداء كمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإجراءات الأمن والسلامة.

الاوراق المطلوبة من المتقدمين

وطالبت الشركة المتقدمين بإحضار «صورة شخصية حديثة - بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها - قلم جاف».