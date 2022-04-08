الخارجية تعلن إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، انتهاء أزمة مجموعة البحارة المصريين الذين كانوا عالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكراني، وتأمين خروجهم، كاشفة عن أنها تعمل على عودتهم إلى أرض الوطن في غضون الأيام القادمة.

الخارجية: اتصالات السفارة المصرية بموسكو نجحت في إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين

وقالت الخارجية المصرية في بيان: «في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ ورعاية لمصالح مواطنينا في الخارج، نجحت اتصالات السفارة المصرية في موسكو مع الجهات الروسية خلال الفترة الماضية في إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكراني، حيث تم إجلاء ١١ بحاراً مصرياً أمس، وجار ترتيب عودتهم إلى الأراضي المصرية».

وأضافت الخارجية أنه «تم التواصل بين السفارة في موسكو والبحارة المصريين العالقين خلال الفترة الماضية للوقوف على وضعهم الذي تطلب اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على أمنهم وسط ظروف صعبة استوجبت توخي الحذر اللازم، حيث قامت السفارة بإجراء اتصالات مكثفة لترتيب إجلاء البحارة بأسرع ما يمكن، مع الجهات الروسية المعنية، من أجل إنهاء عملية إجلاء البحارة وتأمين خروجهم من المدينة».

سفير مصر في روسيا يجري اتصالا مرئيا مع البحارة ويؤكد قرب عودتهم خلال أيام

وقد أجرى السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو اجتماعاً مرئياً مع البحارة اليوم، أكد لهم خلاله أن السفارة تعمل على عودتهم إلى أرض الوطن في غضون الأيام المقبلة.