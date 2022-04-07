الخارجية: مصر تتابع باهتمام قرار تشكيل مجلس قيادة رئاسي باليمن

تابعت جمهورية مصر العربية، اليوم 7 أبريل الجاري، باهتمام بالغ التطور الخاص بإنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن مصر ترى في هذه الخطوة تطورًا هامًا ترحب به لما نأمل أن تؤدي إليه من عبور الدولة اليمنية إلى بر الأمان والاستقرار، من خلال التوصل إلى توافق «يمني - يمني»، لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع.