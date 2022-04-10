موعد إجازة عيد الفطر 2022 فلكيا للقطاع العام والخاص

تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن موعد إجازة عيد الفطر 2022 المبارك، خصوصًا مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، حيث يعتبر هذا العيد من أكثر الأوقات التي تجتمع فيها الأسر والعائلات المصرية، من خلال شراء الكحك والبسكويت ومستلزمات عيد الفطر المبارك، كما ينتظر الأطفال العيديات والفسح والنزهات.

وفي السياق ذاته، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تجيب على تساؤلات المواطنين على المحرك العالمي «جوجل» نعرض موعد إجازة عيد الفطر 2022 فلكيًا، وفق المعلن من المعهد القومي للبحوث الفلكية، وأجندة مجلس الوزراء، في السطور التالية:

موعد إجازة عيد الفطر

ووفق المعهد القومي للبحوث فإن شهر رمضان المعظم للعام الجاري 2022 – 1443 هـ، متمم 30 يومًا، وبذلك تكون وقفة يوم عرفة هو يوم الأحد الأول من مايو 2022 هو المتمم للشهر الكريم، ويكون الاثنين الموافق 2 مايو هو أول أيام شهر شوال 1443هــ.

وبحسب الأجندة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ من الأحد الأول من مايو، وحتى الأربعاء الموافق 4 من الشهر نفسه.

أما عن موعد عيد الفطر شرعًا، فإنه يتم استطلاع هلال غرة شوال يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري، ويكون باحتفال من دار الإفتاء المصرية التي تعلن رؤية الهلال من عدمه.

الإجازات الرسمية في عام 2022

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، فأنه ينتظر المصريين 9 أيام إجازة وهي كالآتي:

- ذكرى ثورة 30 يونيو وتكون يوم 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك من 8 إلى 12 يوليو.

- 30 يوليو رأس السنة الهجرية.

- 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

- 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.