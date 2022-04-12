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عيد الفطر 2022 مصر وفق الحسابات الفلكية.. 4 أيام إجازة رسمية للموظفين

كتب:

منة عبده
01:17 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
احتفالات عيد الفطر.. صورة أرشيفية

احتفالات عيد الفطر.. صورة أرشيفية

تزامنا مع حلول العشرة أيام الثانية من شهر رمضان الكريم، يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد عيد الفطر 2022 مصر، عبر محركات البحث العالمية، كي يتمكنوا من معرفة موعد بداية عيد الفطر هذا العام، ومن ثم معرفة مواعيد إجازة عيد الفطر. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موعد عيد الفطر 2022 مصر، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. 

عيد الفطر 2022 مصر

ووفقًا لتصريحات الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السابقة لـ«الوطن»، فإن موعد عيد الفطر 2022 مصر، سيوافق فلكيًا يوم الاثنين 2 مايو المقبل 2022.

على أن يتمّ استطلاع هلال غرة شوال يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري، ويكون باحتفال من دار الإفتاء المصرية التي تعلن رؤية الهلال من عدمه.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 مصر

أما بالنسبة لصلاة عيد الفطر 2022 مصر، سيكون موعد الصلاة، فى تمام الساعة 5:36 دقيقة صباحًا، بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وفي محافظة الجيزة سيكون موعد صلاة عيد الفطر 2022 مصر، الساعة 5:37 صباحًا، وفي محافظة الإسكندرية الساعة 5:40 صباحًا، وفي محافظة بورسعيد الساعة 5:30 صباحًا، وفي محافظة السلوم 5:58 صباحًا، وفي محافظة العريش الساعة 5:25 صباحًا، وفي محافظة الطور 5:30 صباحًا.

إجازة عيد الفطر 2022 مصر 

وفقا للأجندة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الفطر 2022 مصر، تبدأ من الأحد الأول من مايو، وحتى الأربعاء الموافق 4 من الشهر نفسه.

ووفقًا للمعهد القومى للبحوث الفلكية، فإن شهر رمضان 2022 سيكون العام الجاري 30 يوما كاملاً، وجميع الحسابات التي جرى الإعلان عنها تكون وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.