حكم بخاخة الربو في الصيام هل تفطر أم لا؟.. «الإفتاء» توضح

يضطر البعض إلى استخدام بخاخة الربو خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، متساءلين عن حكم استخدامها أثناء ساعات الصيام، وهو ما أجابت عنه لجان الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حكم استعمال بخاخة الربو في الصيام بنهار رمضان.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن حكم بخاخة الربو في الصيام، قائلة: «البخاخة آلةٌ يستخدمها مريض الربو بها دواء سائل مصحوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء من خلال جرعات هوائية يجذبها المريض عن طريق الفم، فيعمل كموسِّع قصبي تعود معه عملية التنفس لحالها الطبَعي، واستعمال هذه البخاخة يفسد الصوم؛ لأن فيها إيصالًا لهذا السائل على هيئة رذاذ له جِرْمٌ مؤثِّر إلى الجوف عن طريق منفذ منفتح وهو الفم، وليس صحيحًا ما يُقال من أنه مجرَّد غاز، بل هو غاز مصحوب برذاذ الدواء».

حكم بخاخة الربو في الصيام

وأكدت دار «الإفتاء» في حكم بخاخة الربو في الصيام: «للمريض الذي لا يستغني عن هذه البخاخة في شفائه أن يفطر، بل إذا كان يخشى على نفسه الهلاك إن لم يستخدمها طوال النهار فإن الفطر واجب عليه شرعًا، حتى لو طال ذلك أو استدام معه، فإذا علم من أهل الخبرة في الطب أن مرضه هذا لا يرجى بُرؤُه وجب عليه إخراج الفدية، وهي أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا، فإذا برئ من مرضه وقدر على الصيام لم يجب عليه القضاء، وكفته الفدية التي أخرجها قبل ذلك؛ لسقوط الصوم عنه حينئذٍ وعدمِ مخاطبته به، إذ إن الفدية على الأصح واجبةٌ في حقه ابتداءً لا بدلًا عن الصيام».

وفي سياق متصل، قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، عن حكم بخاخة الربو في الصيام، إن المتخصصين في الطب قالوا إن البخاخ عبارة عن رذاذ خفيف يدخل عن طريق الفم وقد يصل إلى الجوف، وبالتالي تكون البخاخة مفطرة في نهار رمضان.

مستشار مفتي الجمهورية يوضح حكم بخاخة الربو في الصيام

وتابع: «إن أي شيء يدخل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف فهو مفطر، وهو ما أجمع عليه العلماء، وبالتالي يجب على المريض الذي يستعمل البخاخ بكثرة طوال اليوم أن يفطر في شهر رمضان وهي رخصة منحها الله لك، وعليك بأن تخرج عن كل يوم أفطرته فدية إلى أن يشفيك الله تعالى».