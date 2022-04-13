أفلام سنيمائية عرضت في شهر الصيام.. بينها «طاقية الإخفاء».. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الموسم الذهبي للسينما.. أشهر أفلام عُرضت في شهر الصيام».

وعرف شهر رمضان منذ سنوات طويلة بأنه موسم الإنتاج الدرامي والتلفزيوني الذي تتراجع فيه السينما ويعزف معظم المشاهدين عن دور العرض السينمائي وتؤجل عروض الأفلام إلى ما بعد الشهر الكريم.

المنتجة الكبيرة عزيزة أمير كانت تتفاءل بعرض أفلامها في شهر رمضان

وفي شهر رمضان جرى عرض عدد من أشهر الأفلام السينمائية، فالمنتجة الكبيرة عزيزة أمير كانت تتفاءل بعرض أفلامها في شهر رمضان، وذلك لأن فيلمها «طاقية الإخفاء»، عُرض خلال شهر رمضان عام 1944م والذي قامت ببطولته تحية كاريوكا ومحمد الكحلاوي وبشارة واكيم وحقق إيرادات لم يحققها أي فيلم أخر في ذلك الوقت.

دور العرض امتلأت بالصائمين في فيلم يوم سعيد

كما أن فيلم يوم سعيد للموسيقار محمد عبدالوهاب حقق نجاحا كبيرا عندما عُرض في شهر رمضان عام 1940، وغير خطة السينمات التي لم تكن تعرض 4 حفلات في اليوم، لكن مع نجاح الفيلم تقرر إضافة حفلة في الثالثة والربع ظهرا، ومع استمرار النجاح تقرر إضافة حفلة أخرى تبدأ في الحادية عشرة صباحا وامتلأت دور العرض بالصائمين.

وفطن الفنان الكبير أنور وجدي إلى النجاح الذي تحققه الأفلام التي تعرض في شهر رمضان، فكان يتعاقد مع دور السينما قبل رمضان بعدة أشهر لعرض أفلامه خلال الشهر الكريم، وحقق فيلم تعالى سلم للموسيقار فريد الأطرش إيرادات كبيرة بعد ان شملت فترة عرضه شهر رمضان وأيام العيد وبلغت إيراداته 16 ألف جنيه.