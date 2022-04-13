بعد موت صاحب المعاش.. كيف تحصل على مصاريف الجنازة والوفاة في 3 أيام؟

بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يتبادر فى أذهان ذويه، العديد من الأسئلة المتعلقة بالمنح وصرف المعاشات، لتوضح التأمينات الاجتماعية أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يتم صرف العديد من المنح بالإضافة إلى المعاش للمستحقين من ذويه، مشيرة إلى أنه يتم صرف مصاريف الجنازة وكذلك منحة الوفاة.

صرف معاش ثلاثة أشهر لمصاريف الجنازة

وأوضحت التأمينات على الموقع الرسمي لها أن مصاريف الجنازة لصاحب المعاش تصرف كالتالي:

- تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة، حيث يتم صرف معاش ثلاثة أشهر تصرف بالترتيب الآتي ‌«الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد تصرف لأرشد الأولاد»، وفي حالة عدم وجود أي منهم يتم صرفها لأي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة، عند وفاة صاحب المعاش.

- عند تقديم طلب صرف مصاريف الجنازة، يجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام بحد أقصى من تاريخ التقديم، حيث يتم التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش وتقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة مرفقًا به صورة لشهادة الوفاة.

صرف منحة الوفاة بواقع 3 شهور

أشارت التأمينات الاجتماعية، أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين «3 شهور»، إضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

تقدر منحة الوفاة وفق ما أكدته التأمينات الاجتماعية، بالمعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجرـ فى حالة وفاة المؤمن عليه، أو التي تلتزم بصرف المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.