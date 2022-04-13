احسب زيادتك الجديدة في مرتبات أبريل 2022.. تصل لـ400 جنيه

سعت الحكومة خلال الأشهر الماضية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إصدار حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، لتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية، ومن بين تلك الإجراءات كانت زيادات المرتبات الجديدة.

ويمكن حساب الزيادة الجديدة في مرتبات شهر أبريل الجاري حسب كل درجة وظيفية ويستفيد من زيادة مرتبات أبريل 2022، ما يقارب 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، موزعين على أكثر من 66 جهة ومصلحة حكومية ووزارة ومؤسسة ،و الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تضم 8 شركات قابضة تتبعها 115 شركة.

جدول زيادة مرتبات موظفي الدولة 2022

وبعد قرار زيادة المرتبات، فإن جدول أجور الموظفين أصبح على النحو التالي:

الحد الأدنى للدرجة الممتازة 8700 جنيه.

الحد الأدنى للدرجة العالية 6300 جنيه.

الحد الأدنى لدرجة مدير عام 5100 جنيه.

الحد الأدنى للدرجة الأولى 4500 جنيه.

الحد الأدنى للدرجة الثانية 3900 جنيه.

الحد الأدنى للدرجة لثالثة 3420 جنيهًا.

الحد الأدنى للدرجة الرابعة 3180 جنيهًا.

الحد الأدنى للدرجة الخامسة 2940 جنيهًا.

الحد الأدنى للدرجة السادسة بـ2700 جنيه.

ويتضمن جدول زيادة المرتبات 2022 رفع الحد الأدنى للأجور بعد قرار مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 2700 جنيه للدرجة السادسة.

الحد الأدنى للأجور

كما يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور ليصبح 2700 جنيه و زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصبح 8% بدلاً من 7% من الأجر الشامل، زيادة العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15% من الأجر الأساسي، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.

جدول زيادات الحافز الإضافي

ويتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة وهي :

175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

353 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام.

375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

وبحسب نصوص القانون، يستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.