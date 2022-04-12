سارة تحاول التعرف على زوجها يوسف.. مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 في الحلقة 11 عددا من المواقف الكوميدية، بعد أن تعرض يوسف الذي يقوم بدوره الفنان «هشام جمال» لحادث أدى لفقدانه الذاكرة.

سارة تحاول التعرف على زوجها يوسف من جديد

بعد أن فاق يوسف الذي يقوم بدوره «هشام جمال» من الإغماء، واكتشاف الجميع فقدانه للذاكرة، تحاول سارة التحدث مع زوجها حتى تعيد لهم حياتهم معًا.

ويبدأ يوسف بالتحدث مع سارة الذي يخبرها أنه لا يتذكر أي شيء عن حياتهم معه، ولا حتى اسمه، ويبدأ في سؤالها عن تفاصيل حياتهم وعمله وهل هو غني وناجح أم لا.

تقوم سارة باستغلال حالة يوسف لتخبره أنها زوجه صالحة وأنها ترعاه وأنها حامل، وتخبره بأسماء المقررة لطفلهم القادم.

يشعر يوسف بالشك ويخبرها إذا كان مهندسا وناجحا وغنيا فلماذا تزوجها؟ ويخبرها أنها تحاول أن تستغله للحصول على أمواله.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 حصريا على قناة الحياة الفضائية، ويمكن مشاهدة العرض الأول للحلقة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.

وهو من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.