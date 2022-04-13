شهدت الحلقة 11 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 العديد من المواقف، أبرزها فقدان الذاكرة الذي تعرض له يوسف بسبب حادث سيارة ومحاولة سارة أن تجعله يتذكر مجددا، لذا زادت عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12 والقنوات الناقلة، لمعرفة تطورات الحلقة الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12

ويتمّ عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12 في الساعة 6.20 مساءً على قناة الحياة، والإعادة الأولى للمسلسل في الساعة 1 صباحًا، فيما الإعادة الثانية الساعة 10.30 صباحًا في اليوم التالي للعرض.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل في بيتنا روبوت 2

وتدور أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل في بيتنا روبوت 2 حول تعرض يوسف، الذي يقوم بدوره هشام جمال، لحادث يتسبب في تعرضه للإغماء ثم فقدانا للذاكرة، مما يجعل زوجته سارة، التي تجسدها ليلى أحمد زاهر، تشعر بالخوف الشديد عليه، وتحاول إخباره باسمه ومهنته وأنها زوجته لكنه لا يتذكر شيء ويسألها عن العلاقة بينهما وأنهما على وفاق أم لا وما سبب زواجه منها.

وأيضا تشهد الحلقة تدريب سامح منافس يوسف للروبوت متين حتى يكون أفضل من الروبوت لذيذ وزومبا، وتحاول سارة مساعدة يوسف لكي يستعيد ذاكرته من خلال لقائه بالروبوت لذيذ وزومبا لكنه لا يتعرف عليهما ويشعر بالخوف منهما.

يذكر أنَّ مسلسل في بيتنا روبوت 2 من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة.