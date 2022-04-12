مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11.. سارة تساعد يوسف لاستعادة ذاكرته

بدأت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11، بتعرض يوسف لحادث سيارة كانت تقودها زوجته سارة، ما يؤدى لإصابته بحالة إغماء وفقدان الذاكرة جزئيًا.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11

وخلال حلقة اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت 2 تحاول سارة إفاقة يوسف لتكتشف أنه فاقد للذاكرة، وتحاول إعادة ذاكرته له من خلال التحدث معه، وإخباره باسمه ومهنته، كما تخبره أنها حامل، لكنه يقول: «أنت عندك انتفاخ»، ويسأل عن طبيعة علاقتهما هل كانا على وفاق أم بينهما مشاكل، فتخبره أنهما على وفاق، ويشعر بالغرابة أنه رغم النجاح الذي وصل إليه فلماذا تزوج؟

وتتوالى الأحداث إذ يقوم سامح منافس المهندس يوسف ومخترع الروبوت متين بتدريب الرجل الآلي؛ حتى يكون مؤهلًا لهزيمة الروبوت لذيذ وزومبا.

سارة تحاول مساعدة يوسف

وفي نفس الوقت تسعى سارة لكي يستعيد يوسف ذاكرته، من خلال اللقاء مع الروبوت لذيذ الذي يكتشف اختراعه، لكن تدخل الروبوت زومبا ويشعر بالخوف.

وفي نفس الوقت تمر شركة يوسف بالعديد من المشاكل، وفي إطار كوميدي يقوم علاء مساعد يوسف وهدير السكرتيرة بإجراء مقابلات العمل لاختيار مهندسين المتقدمين للعمل.

وتأتي شقيقة سارة إلى المنزل لتخبرها أنه تعرض لحادث، وتسوء حالته فيبدأ في الانبهار بجهاز التلفزيون وبحياته، وتنفعل سارة وتنتهي الحلقة في إطار من التشويق ماذا سيفعل يوسف في المسابقة الثانية بين لذيذ ومتين.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

وبشكل حصري يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، ويتمّ في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي

وهو من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.