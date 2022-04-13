الأرصاد الجوية تحذر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من السبت المقبل

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ هناك ارتفاعات جديدة فى درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل وذلك على جميع محافظات ومدن الجمهورية، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة من الصحراء الشرقية.

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ درجات الحرارة سوف تشهد ارتفاعا بشكل تدريجي من صباح السبت المقبل، إذ إنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري بين 36 و38 درجة، بينما تسجل على السواحل الشمالية ومحافظات البحر المتوسط بين 30 و33 درجة، وستتراوح ما بين 37-41 على محافظات جنوب الصعيد، وما بين 36-39 على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنَّ هذه التغيرات فى حالة الطقس ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة من سمات فصل الربيع، إذ انه من المعروف أنه متقلب مناخيا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 26-14

الإسكندرية 22-14

وادي النطرون 25-14

طنطا 26-15

شبين الكوم 25-14

دمنهور 24-15

بلطيم 21-13

مطروح 21-13

السلوم 20-13

سيوة 22-14

بورسعيد 22-14

دمياط 22-15

الزقازيق 25-14

المنصورة 24-15

الإسماعيلية 25-14

السويس 26-15

العريش 20-14

رفح 19-13

رأس سدر 29-15

نخل 25-12

نويبع 28-16

طابا 26-16

كاترين 25-13

الطور 24-18

شرم الشيخ 30-19

الغردقة 31-21

مرسى علم 32-20

الفيوم 27-15

بني سويف 27-15

المنيا 28-16

أسيوط 29-14

سوهاج 31-18

قنا 33-19

الأقصر 34-19

أسوان 35-20

إدفو 34-22

أبو سمبل 34-21

الوادي الجديد 32-20

شلاتين 29-18

أبو رماد 28-17

حلايب 27-17

رأس حدربة 28-17