نور: عشت مع فوبيا الغرق بعد نجاتي في فيلم «من 30 سنة»

تواصل النجمة اللبنانية «نور» تصوير مشاهدها في مسلسل «راجعين يا هوي» داخل أحد الفيلات بمنطقة السادس من أكتوبر، إذ تجمعها مشاهد بالفنان خالد النبوي الذي تقدم أمامه دور البطولة النسائية بشخصية الطبيبة «ماجي».

وكشفت الأحداث عن معاناة ماجي من فوبيا ركوب الطائرات، وذلك في مشهد جمعها بـ«بليغ أبو الهنا» ويجسد دوره خالد النبوي، وهو ما دفع متابعي المسلسل للتساؤل حول الفوبيا التي تعاني منها نور في حياتها الشخصية.

نور: تعرضت لحالة اختناق بعد بقائي تحت الماء 3 دقائق في فيلم «من 30 سنة»

ومن جهتها، قالت نور في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّها تعاني من فوبيا الغرق في حياتها العادية، وذلك بعد نجاتها من الموت في أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم «من 30 سنة»، وتحديداً في المشهد الذي سقطت فيه سيارة داخل إحدى الترع، بحسب الأحداث، إذ تعرضت لحالة اختناق بعد بقائها تحت الماء 3 دقائق.

وتابعت: «أجيد ممارسة رياضتي السباحة والغطس، ولكن منذ نجاتي من الغرق، أصبحت أعاني فوبيا تحت الماء، وامتنعت عن الغطس منذ ذلك الحين».

نور: سعيدة بأصداء دوري في «راجعين يا هوي»

وفي سياق مختلف، أبدت نور سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن شخصية الدكتورة «ماجي»، خاصة أنَّها شخصية مختلفة عن سابق أدوارها، ولم تجسد مثلها في أعمال سابقة، مشيرة إلى أنَّ العمل مع الفنان خالد النبوي ممتع، لأنّه ممثل محترف كما هو معروف للجميع.

أبطال «راجعين يا هوي»

ويشارك في بطولة «راجعين يا هوي» وفاء عامر، وأنوشكا، وهنا شيحة، وأحمد بدير، وطارق عبدالعزيز، ومصطفى درويش، وإسلام جمال، وتميم عبده، ونور خالد النبوي، وجلا هشام وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.