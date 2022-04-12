مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11.. مشاجرة بين أمين وفطين أبوالهنا

العديد من الأحداث الساخنة وقعت خلال مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11 بطولة خالد النبوي، الذي يدخل السباق الرمضاني 2022 بهذا العمل؛ الذي كتبه المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة، ويحقق حتى الآن ردود فعل إيجابية جدًا على معظم العناصر، بداية من القصة إلى أداء الممثلين، خاصة أن هناك الكثير من الوجوه الشابة في هذا العمل الدرامي.

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11

تصاعدت الأحداث في أكثر من محور في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11، بداية من عثور بليغ أبوالهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، وابن شقيقه طارق أمين أبوالهنا، الذي يؤدي دوره نور النبوي، على السائق الذي كان يقود السيارة بشقيقي بيلغ وقت تعرضهما لحادث، إذ عرف بليغ أن شقيقيه ماتا مقتولين وليس في حادث عادي، واستطاع بليغ بمساعدة طارق أن يعرف ما حدث في الحادث من السائق الذي يدعى بلال.

وروى السائق ضمن الحوار الذي دار بين بلال وبليغ وطارق في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11، تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين الشقيقين أمين وفطين قبل وفاتهما، إذ وقعت بينهما مشادة حامية بسبب خلافات في العمل، ويحارب كل منهما الآخر في تجارته، ولكن في النهاية قررا أن يذهبا سويًا إلى عمهما جابر أبوالهنا، وفي الطريق إليه وقعت الحادثة، فعندما حاول السائق أن يوقف السيارة تفاجأ أن الفرامل مقطوعة، وهنا وقعت الكارثة التي استطاع بلال أن ينجو منها بأن قفز من السيارة.

فريدة تزور جابر أبوالهنا في منزله

وفي سياق مختلف، ذهبت فريدة، خطيبة بليغ أبوالهنا السابقة، إلى عمه جابر أبوالهنا الذي يلعب دوره الفنان أحمد بدير، إذ قررت أن تتخلص من كل الذكريات التي تجمعها ببيلغ، فأعطتها لجابر.