تعرض مركز تفتيش حدودي روسي في منطقة «كورسك» لإطلاق نار

أعلنت موسكو تعرض مركز تفتيش حدودي روسي في منطقة كورسك الروسية إلى إطلاق نار، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إطلاق نار على نقطة حدودية روسية

يُشار إلى أنّ تلك ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها النقطة الحدودية إلى إطلاق نار، إذ أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية أواخر شهر فبراير الماضي وتحديداً في اليوم الأول لـ حرب روسيا وأوكرانيا أنَّ إطلاق نار وقع من الجانب الأوكراني على نقطة تفتيش حدودية في منطقة كورسك، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، وأن نقطة إطلاق النار أخمدت بنيران مضادة.

شهران على حرب روسيا وأوكرانيا

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي.