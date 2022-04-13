الحكم بإعدام متهمين قتلا صديقهما ودفنا جثته بالغردقة.. خلاف مالي

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا على كل من عبد الرحمن هاشم ومصطفى منصور، لاتهامهما بقتل المجني عليه مصطفى عبده حسن عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد إحالة أوراقهما لمفتي الجمهورية والتصديق على إعدامهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، وعضوية كل من المستشارين أحمد الفقي وطارق عبد الفتاح، وأمانة سر أشرف جعفر ومحمد جمال وحسن عبد السلام، سكرتارية الجلسة.

إعدام متهمين شنقا لقتلهما صديقهما

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات البحر الأحمر بتهمة قتل صديقهما مصطفى عبده، خشية تنفيذه لتهديده بفضح أمر المتهم الأول بجدولة مديونية مالية عليه ثم جدولتها على المتهم الثاني، لسابق استيلائه على هاتفه المحمول، فبيتا النية وعزما على إزهاق روحه واستدرجاه إلى منطقة جبلية وقاما بخنقه بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم دفنا جثته بمنطقة جبلية.

تفاصيل القبض على المتهمين بقتل صديقهما

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام الماضي، عندما تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، بلاغا من قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد بالعثور على جثة بمنطقة جبلية في منطقة النجدة شمال الغردقة.

وبالبحث، توصل ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى أن الجثة لشاب يدعى «مصطفى . عبده»، 18 عاما، متغيب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مصطفى منصور طالب، وعبد الرحمن هاشم من أصدقاء المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات ضُبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتبين أنهما تخلصا من المجني عليه بسبب خلافات بين المتهم الثاني والمجني عليه، لاقتراض المتهم أموالا من المجني عليه ورفض ردها واعترفا بارتكاب الجريمة، وتم إحالتهما إلى محكمة جنايات البحر الأحمر والتي قضت بإعدامهما.