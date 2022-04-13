تداول 38 ألف طن بضائع و405 شاحنات و58 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطًا في حركة تداول البضائع خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، حيث شهدت حركة التداول وصول ومغادرة 8 سفن وتصدير حمولة 31 ألفًا و200 طن فوسفات إلى سنغافورة.

حركة السفن في موانئ البحر الأحمر

وحسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، سجلت الهيئة وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 13 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن جديدة اليوم.

وشملت حركة الصادرات تداول 35005 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و152 شاحنة و2 ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 3 آلاف و157 طن بضائع عامة ومتنوعة و253 شاحنة و56 ملاكي.

حركة تداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

واستقبل ميناء سفاجا بالبحر الأحمر السفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 113 شاحنة بحمولة 1538 طن بضائع عامة ومتنوعة و54 ملاكي والسفينة الحرية بعدد 66 شاحنة بحمولة 1308 أطنان بضائع عامة ومتنوعة وتم مغادرة السفينة أمل بعدد 93 شاحنة بحمولة 2226 طن بضائع عامة ومتنوعة و2 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، إذ تمّ استقبال 74 شاحنة بحمولة 224 طن بضائع عامة و87 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و2 ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1579 طن بضائع عامة.