يهتم السكان في كفر الشيخ بموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وذلك لما له من أهمية كبرى خاصة للصائمين، وتتزايد عمليات البحث عن موعده عبر موقع البحث الشهير جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة موعد الأذان ومدفع الإفطار بالإقليم.

وتحرص «الوطن» على تلبية احتياجات القارئ في مختلف المجالات، والتي يبحث عنها عبر محركات البحث، لذلك تقدم موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ.

موعد أذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ

ووفقا لإمساكية رمضان 2022، فإن موعد أذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ، يحل في تمام الساعة 6:24 مساءً بحسب التوقيت المحلي للإقليم، ويرفع الأذان ويمكن للصائمين تناول الإفطار مع رفع الأذان، كما يكون موعد أذان العصر ثابتا عند الساعة 3:33 مساءً، بينما يكون موعد صلاة العشاء في المحافظة عند الساعة 7:46 مساءً، حيث يؤدي المصلون صلاتي العشاء والتراويح، وتمتد القيام والتراويح لمدة نصف ساعة وفقا لضوابط وزارة الأوقاف.

موعد الإفطار اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ

كما يبحث المواطنون عن موعد الإفطار اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وذلك لتناول الإفطار في ميعاده حيث يفضل الكثيرون تناول الإفطار عقب رفع الأذان الأول مباشرة، بينما يتناوله آخرون بعد انتهاء الأذان عند الساعة 6:24 دقيقة مساءً بحسب التوقيت المحلي لعاصمة كفر الشيخ، بينما يوزع المتطوعون الوجبات على الطرق المختلفة قبل الإفطار بنصف ساعة أو أكثر.

توزيع الوجبات قبل موعد الإفطار اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ

كما يوزع أصحاب موائد الرحمن الوجبات قبل موعد الإفطار اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ، قبل ميعاد الإفطار بحوالي ساعة أو نصف ساعة، خاصة على الأسر التي يتم التوزيع عليها في المنازل.