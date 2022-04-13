موعد الإفطار وأذان المغرب يوم الأربعاء 12 رمضان في دمياط

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان 1443 هجريًا، الموافق الأربعاء 13 أبريل 2022، في محافظة دمياط، ومواقيت الصلوات الأخرى، والتي يبحث عنها المواطنون دائما خلال اليوم والليلة، خاصة في شهر رمضان، لمعرفة موعد إنهاء الصوم وبدايته، وكذلك أوقات أداء الصلوات الخمس.

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم 12 رمضان في دمياط

وجاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنَّ موعد الإفطار وأذان المغرب في دمياط اليوم الأربعاء 12 رمضان 1443 هجريا، 13 أبريل 2022 ميلادي، سيحين في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط، إذ ينهون صومهم بالإفطار في ذلك التوقيت، كما يصل عدد ساعات الصيام 14 ساعة و45 دقيقة.

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الأربعاء 12 رمضان

وبالنسبة للصلوات المختلفة، وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم الأربعاء 12 رمضان 13 أبريل الجاري، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة دمياط، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:53 صباحًا، وأذان العصر يحين موعده عند 3:29 مساء، أما أذان المغرب فيأتي عند الساعة 6:20 مساءً، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:42 مساءً

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاء 12 رمضان

بينما يأتي موعد أذان الظهر في القاهرة الساعة 11:56 صباحًا، ويحين موعد أذان العصر 3:30 مساءً، ويأتي موعد أذان المغرب 6:21 مساءً، كما يأتي موعد أذان العشاء 7:41 مساءً.