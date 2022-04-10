توزيع الدفعة الرابعة من صكوك الإطعام على 2000 أسرة بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع تسليم الدفعة الرابعة من صكوك الإطعام، لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة، بالتعاون بين مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي، وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وشهدت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، وصول كراتين اللحوم الخاصة بمشروع صكوك الإطعام، وتسليمها لمديرية التضامن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال لجان برئاسة رئيس مجلس المدينة، وعضوية مدير الإدارة الاجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف، وذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

توزيع اللحوم على الأكثر احتياجا

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع الدفع الثلاثة السابقة، ويجري توزيع الدفعة الرابعة التي تشمل 2 طن لحوم من صكوك الإطعام على 2000 أسرة بقرى المحافظة، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من الدفعات الثلاثة 8 آلاف أسرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك لجان تم تشكيلها تتولى توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، كما حذر من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الاجتماعي.

تشكيل لجان لتوزيع اللحوم على المستحقين

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم استقبال 2 طن من اللحوم، كدفعة رابعة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال لجان جرى تشكيلها بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.