القوى العاملة: تعيين 684 شابا ببورسعيد منهم 35 «قادرون باختلاف»

صرفت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 12 ألف جنيه لـ 6 عمال منح مولود جديد، و15 ألف جنيه منحة زواج لـ5 عمال، فضلاً عن صرف 20 ألف جنيه لـ 4 عمال لعمل عمليات جراحية كبرى.

صرف 12 ألف جنيه لـ6 عمال منحة مولود جديد

تلقي محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرا بذلك من مدير المديرية يشير أوضح أنها عينت 684 شاباً وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، منهم 35 «قادرون باختلاف» وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 986 شاباً منهم 12 قادرون باختلاف، فضلاً عن استخراج 751 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.

صرف 15 ألف جنيه منحة زواج لـ5 عمال

وأوضح السيد السنجابي مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر مارس الماضي أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 55 شكوى، تم تسوية 4 شكاوى، وحفظ 5 منها، وإحالة 8 شكاوى للمحكمة العمالية، وشكوتين لجهات أخرى، وما زالت 36 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأشار إلى أنَّ المديرية فتشت من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 541 منشأة، دوري نهاري وحملات يعمل بها 6981 عاملًا، أسفر عن تحرير 37 محضرًا عمالياً، وعقد 5 ندوات توعية استفاد منها 83 عاملًا وبحث 19 شكوى، فضلاً عن التفتيش على 136 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 15 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 10 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 146 عاملًا.

أما في مجال التدريب المهني، أجرت المديرية الاختبار النهائي لـ16 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني الثابت، وتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ11 متدربة وإجراء الاختبار التمهيدي لـ15 متدربة أخرى لإلحاقهم بالتدريب بالوحدة في الفترة المسائية.