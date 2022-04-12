القوى العاملة: التفتيش على 937 منشأة وتحرير 65 محضرا ببني سويف

استعرض محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا تلقاه من مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف يشير إلى أنَّ المديرية خلال مارس الماضي عينت 1154 شاباً من مختلف المؤهلات منهم 7 قادرون باختلاف من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وبلغ عدد المسجلين 2923 شاباً منهم 9 قادرون باختلاف، فضلاً عن استخراج 1812 ترخيص مزاولة مزاولة الحرفة، و1366 شهادة قياس مستوى المهارة.

تعيين 1154 شاباً من مختلف المؤهلات منهم 7 «قادرون باختلاف»

وأوضح التقرير المقدم من محمد أنور مدير مديرية القوى العاملة، أنَّ المديرية قامت خلال نفس الفترة بالتفتيش على 693 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 709 عاملين، كما تمّ التفتيش على 244 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 65 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

صرف منحتي مولود جديد بـ4 آلاف جنيه ومنحتي زواج بـ6 آلاف جنيه

وأضاف أنَّه تمّ صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحتي مولود جديد بمبلغ 4 آلاف جنيه، ومنحتي زواج بإجمالي 6 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحة للرعاية الصحية للعاملين لإجراء عمليات جراحية.