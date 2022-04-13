رؤساء 4 دول أوروبية يزورون أوكرانيا للقاء زيلينسكي

أعلن زعماء دول البلطيق وبولندا، عن توجههم إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للقاء نظيرهم فلاديمير زيلينسكي، دون أن يدلوا بمزيد من التفاصيل حول الزيارة، بحسب ما نشرته قناة "العربية" في نبأ عاجل منذ قليل.

زعماء الدول الأربعة يدعمون الشعب الأوكراني

وقال زعماء الدول الأربعة، في تغريدات منفصلة نشروها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنَّهم يقفون حاليا خارج عربة قطار للتوجه إلى كييف، فيما أكد الرئيس الإستوني ألار كاريس، أنَّ تلك الزيارة تأتي لإظهار الدعم للشعب الأوكراني وللرئيس زيلينسكي.

وبحسب قناة «العربية»، يشارك في تلك الزيارة المفاجئة، كل من الرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، ورئيس لاتفيا إيجيل ليفيتس.

وفي السياق، أعلن مستشار الرئيس البولندي ياكوب كوموخ، أنَّ الأخير في طريقه إلى كييف بصحبة رؤساء دول البلطيق للقاء زيلينسكي، موضحًا أنَّ هذه الزيارة تأتي دعما إلى الشعب في حرب ضد روسيا.

كلمة الرئيس الأوكراني أمام البرلمان الليتواني

تأتي تلك الزيارة، غداة كلمة الرئيس الأوكراني أمام البرلمان الليتواني عبر تقنية الفيديو، حث فيها العالم إلى ضرورة الوقوف إلى جانب كييف ضد العملية العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن الغرب يمكنه القضاء على روسيا في حال تكاتفوا سويا. بحسب «العربية».

وفي وقت لاحق اليوم، تراجع الرئيس زيلينسكي عن اتهامات سابقة للقوات الروسية باستخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة ماريوبول الساحلية، مشيرا إلى أنهم لا يمكنهم التأكد من ذلك في الوقت الحالي.

وعلى الجانب الأخر، كانت القوات البولندية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن رصد واعتقال جاسوسا روسيا مقيما في بولندا، مشيرة إلى أنَّه عمل على جمع معلومات استخباراتية عن القوات البولندية والأخرى التابعة لحلف الناتو، إلى جانب في اثنين آخرين من روسيا يشتبه في تورطهما بقضايا جاسوسية أيضا.