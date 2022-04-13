ألمانيا: من المزعج رفض أوكرانيا استقبال رئيس بلادنا في كييف

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن انزعاج برلين، جراء رفض أوكرانيا استقبال الرئيس فالتر شتاينماير في كييف رفقة زعماء دول البلطيق وبولندا.

ألمانيا تعلن رفض أوكرانيا لزيارة رئيسها إلى كييف

وبحسب شبكة «CNN» الأمريكية، كان الرئيس الألماني، قد أعلن في وقت سابق أمس، عن رفض كييف لاستقباله رفقة الزعماء الأربعة الذين في طريقهم حاليا إلى العاصمة الأوكرانية، وذلك عقب إبداء أوكرانيا عدم استعدادها لتلك الزيارة.

وقال الرئيس الألماني، أثناء زيارته لوارسو، إن الرئيس البولندي أندريه دودا، اقترح عليه السفر إلى كييف، مع زعماء دول البلطيق وذلك لإرسال إشارة قوية للشعب الأوكراني بالدعم والتضامن الأوروبي المشترك معهم، مضيفا أن كيي وافقت على زيارات زعماء الدول الأربعة بولندا ودول البلطيق، إلا أنها لم تبد رغبتها في استقباله.

وبحسب «CNN»، جاء ذلك الرفض نتيجة لعلاقات الرئيس الألماني الوثيقة السابقة مع روسيا.

انتقادات أوكرانية سابقة للرئيس الألماني بسبب علاقاته مع روسيا

كانت أوكرانيا تنتقد شتاينماير بسبب صلاته بروسيا والدور القيادي الذي لعبه كوزير خارجية سابق في تحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، وجهت أوكرانيا عدة انتقادات إلى شتاينماير بسبب علاقاته بروسيا، ودوره السابق في تحسين علاقات برلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال توليه حقبة وزارة الخارجية الألماني، بحسب «CNN» الأمريكية.

وتأتي تلك التصريحات، تزامنا مع زيارة قام بها رؤساء دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا، إلى العاصمة كييف، بهدف دعم الشعب الأوكراني والرئيس فلاديمير زيلينسكي خلال حربهم ضد روسيا.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، عدة زيارات أوروبية كان على رأسها زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وزيارة أخرى للمستشار النمساوي كارل نهامر، إلى جانب زيارات سابقة لرئيسة المفوضية الأوروبية ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي.