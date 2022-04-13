مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11.. «قتل ومطاردة وصندوق هدايا»

لا تزال أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11، تسيطر على حديث رواد السوشيال ميديا عبر مختلف المنصات، بعد ارتفاع وتيرة أحداث العمل الدرامي الذي يضم كوكبة من الفنانين، بطولة الفنان خالد النبوي ونور، كما يظهر نجل خالد النبوي معه في المسلسل ليضيف متعة جديدة طوال شهر رمضان باعتباره أول عمل فني يجمع بينهما.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11

وشهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11، اكتشاف خالد النبوي الذي يقوم بدور «بليغ أبوالهنا»، حقيقة مقتل شقيقيه أمين وفطين أبوالهنا، حيث وصل إلى السائق «بلال» الذي تواجد معهما وقت وقوع الحادث الذي تعرضا له.

وجرت مطاردة عنيفة بين نور وخالد النبوي والسائق، حيث فر الأخير هاربًا وسط المراكب القديمة بالأنفوشي بالإسكندرية بمجرد رؤيتهما، ليشتبكا معه في مطاردة عنيفة، أنتهت باستسلامه والاعتراف بما لديه من أقوال حول الحادث، والتي تؤكد ظنون «بليغ» بكونه مدبرًا وليس عفويًا.

إسلام إبراهيم يشارك في قتل حماه وشقيقه

اكتشف «بليغ» من السائق، أن «رؤوف» زوج «عزة» ابنة أمين أبو الهنا، الذي يلعب دوره الفنان إسلام إبراهيم، شارك في الحادث، نظرًا لأنه دفع رشوة للسائق مقابل الاختفاء عن الأنظار ولا يقر بأن فرامل السيارة كانت مقطوعة.

هنا شيحة تتخلص من كل هدايا «بليغ»

وأختتمت أحداث الحلقة الـ11 من المسلسل، بتخلص الفنانة هنا شيحة التي تقوم بدور «فريدة» من جميع هدايا خالد النبوي، إذ ذهبت إلى أحمد بدير الذي يؤدي دور جابر أبو الهنا ومعها صندوق صغير في يدها، يضم كل الهدايا التي أعطاها «بليغ» لها أثناء خطبتهما، وأعطته له وقالت له إن هذا آخر ما يربطها به وأنها تريد أن تبتعد عنه وتنساه وتتزوج وتستقر.