خالد ونور النبوي يخوضان مطاردة عنيفة في مسلسل راجعين يا هوى

في مشهد أكشن مثير، وسط منطقة صيانة المراكب القديمة بالأنفوشي، يشارك نور النبوي في مطاردة عنيفة مع النجم خالد النبوي، لملاحقة سائق السيارة التي شهدت حادث وفاة والد نور النبوي وعمه، لاستجوابه حول الحادث وما يكتنفه من غموض، وذلك ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الذي يُعرض على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، ومنصة Watch It.

«أكشن» نور النبوي في المسلسل

ويستطيع نور النبوي اختراق مناطق تمثيلية مختلفة، ليتألق في مشاهد الأكشن في الأحداث الأخيرة من مسلسل راجعين يا هوى، إذ يستعرض خفته في الحركة ولياقته الجسمانية، ولكن بصدق شديد خالي من الافتعال، وذلك من خلال شخصية طارق الذي يرافق عمه بليغ «خالد النبوي» للبحث عن الشاهد الوحيد على حادث السيارة الذي أودى بحياة فطين والد طارق وأمين عمه.

مطاردة عنيفة تنته بالاستسلام

وما أن يعلم السائق بوصول خالد النبوي ونور النبوي إليه، ويراهما، حتى يفر هاربًا وسط المراكب القديمة بالأنفوشي بالإسكندرية، ليشتبكا معه في مطاردة عنيفة، تنتهي باستسلامه والاعتراف بما لديه من أقوال حول الحادث، والتي تؤكد ظنون بليغ بكونه مدبرًا وليس عفويًا.

وتجمع بين طارق وعمه بليغ علاقة صداقة برغم فارق السن، يلجأ فيها كل منهما إلى الآخر في كل شيء، حتى الاستشارات العاطفية.

ومنذ عودة بليغ من أوروبا لاسترداد حقه في الميراث والبحث في ملابسات الحادث الذي راح ضحيته شقيقيه، يصاحبه طارق في كل خطوة يخطوها لمساعدته في الوصول إلى أهدافه بعد أن خذله الجميع.